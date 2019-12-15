“بالصور”.. ساحة التحرير في بغداد تجدد مظهرها بسواعد المتظاهرين

2019/12/15 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم العشرات من المتظاهرين والمتطوعين في ساحة التحرير وسط بغداد، على تنفيذ حملة لتنظيف وتأهيل الساحة.وشملت الحملة ايضاً كل من ساحة الخلاني ومدخل جسر الجمهورية قرب ساحة التحرير.

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