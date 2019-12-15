مصدر امني لـ

2019/12/15 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

افاد مصدر امني، باندلاع حريقا في مخزن للمواد التجميل والعطور بمنطقة الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز" اليوم الاحد، ان "حريقا

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