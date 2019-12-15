2019/12/15 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، قرارا عين بموجبه حجة الاسلام "حميد شهرياري" أمينا عاما لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية.

وجاء في أمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد علي خامنئي يعين "حميد شهرياري" امينا عاما لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد علي خامنئي يعين "حميد شهرياري" امينا عاما لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).