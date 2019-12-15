2019/12/15 | 12:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة إسطنبول، ليلة يوم امس السيت، لحظات دموية، بسبب اندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية، أدت إلى تدخل القوات الخاصة.وحاوطت قوات الأمن منزل أحد الفارين من السجن في حي بارباروس خير الدين باشا بمنطقة غازي عثمان باشا، القريبة من مركز إسطنبول، لإلقاء القبض عليه.الهارب أطلق النار على قوات الأمن واختبأ في طابق أرضي بمنزله،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة التركية تشتبك بالأسلحة مع سجين هارب وسط اسطنبول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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