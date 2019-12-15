الوجبة السابعة : اسماء المشمولين بمنحة الطوارئ 900.000 مستفيد

2019/12/15 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وزير العمل يعلن إطلاق الوجبة السابعة من أسماء المشمولين بمنحة الطوارئ بواقع 900.000 مستفيد الرابط الوجبة السابعة لقد انتاب المواطنين العراقيين حالة من السعادة البالغة عند سماعهم لخبر زيادة عدد المشمولين ضمن أسماء منحة الطوارئ وجبة العاطلين في العراق في هذا العام، فقد تم رفع العدد من 300 ألف مستفيد إلى 900 ألف مستفيد، وذلك […]

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