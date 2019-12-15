نائب البلداوي : يجب الخروج بصيغة ترضي الجماهير المطالبة بالاصلاح

2019/12/15 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الأحد، أن على اللجنة القانونية واللجان المختصة معالجة “إشكاليات فنية” عدة في قانون الانتخابات بحال اعتماد الدوائر المتعددة لكل محافظة، مبيناً أن أغلب القوى السياسية الكبيرة ذهبت باتجاه دعم خيار الفائز الأعلى بنسبة 100% والدوائر المتعددة.وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “قانون […]

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