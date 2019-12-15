تحرير مختطفين اثنين والقبض على خاطفيهم في ديالى

2019/12/15 | 13:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عصابة لخطف المواطنين وتحرير مواطنين اثنين خلال عملية أمنية سريعة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "بناءً على معلومات امنية دقيقة عن وجود عصابة تقوم بخطف المواطنين تم تشكيل فريق أمني بأمرة مدير مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقسم مكافحة الاجرام التابع لقيادة شرطة ديالى لملاحقتها وتم القاء القبض على العصابة المكونة من ستة اشخاص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

واضاف ان "بعد اعترافات العصابة بوجود مخطوفين اثنين بإحدى البساتين القريبة من الجسر الفرنسي بين الحدود الفاصلة بين محافظة بغداد وديالى وتم تطويق المكان وتحريرهم".

وأكد ان "الاجهزة الامنية ستبقى العين الساهرة للحفاظ على امن استقرار المواطنين واليد الضاربة للإرهابين والمجرمين والخارجين عن القانون".

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