القانونية النيابية تجتمع لحسم الخلافات حول قانون الانتخابات الجديد

2019/12/15 | 13:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعاً في مقرها بمجلس النواب لحسم خلافات الكتل النيابية بشأن قانون الانتخابات الجديد.

وقال مصدر نيابي لـ"الغد برس"، ان "اللجنة عقدت اجتماعها اليوم لحسم الخلاف على قانون الانتخابات الجديد، تم أخذ رأي الكتل السياسية بهذا الشأن".

واضاف "بحث اللجنة وجهات النظر بشأن مواد القانون التي تتعلق بالجانب الفني والآليات التنفيذية الذي ما زال على طاولة اللجنة وقيد النقاشات"، مؤكدا ان "اللجنة ستتخذ اليوم الاحد قرارها من أجل حسم التصويت على القانون".

واضاف ان "جميع الكتل السياسية تؤيد القانون، لكنّ هناك تبايناً في الآليات بشأن موضوع القاسم الانتخابي كدائرة واحدة أو دوائر متعددة على مستوى القضاء، لأن آلية التطبيق على مستوى القضاء فيها الكثير من العقبات وهي صعبة التطبيق على أرض الواقع الجغرافي".

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