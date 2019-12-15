علاوي في رسالة لصالح: الحكومة المقبلة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد

2019/12/15 | 13:00 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةبعث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي رسالةً الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وأكد علاوي في رسالته الى صالح بحسب بيان لمكتبه تلقت...

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