2019/12/15 | 13:00 - المصدر: الوكالة الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / الاخباريةبعث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي رسالةً الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.وأكد علاوي في رسالته الى صالح بحسب بيان لمكتبه تلقت...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي في رسالة لصالح: الحكومة المقبلة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عام واحد ) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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