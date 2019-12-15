2019/12/15 | 13:00 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، اليوم الاحد، ان استمرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في عمله مخالفا للدستور الذي ينص على تولي رئيس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاشفاً سبب بقاءه .. عبد اللطيف: استمرار عبد المهدي في عمله رغم الاستقالة مخالفاً للدستور) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاشفاً سبب بقاءه .. عبد اللطيف: استمرار عبد المهدي في عمله رغم الاستقالة مخالفاً للدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).