إستئناف الرحلات الجوية في مطار بغداد

2019/12/15 | 13:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستئأف مطار بغداد الدولي، رحلاته الجوية بعد توقفها لساعات بسبب الضباب الكثيف الذي شهدته العاصمة وعدة محافظات فجر وصباح اليوم الأحد.وكانت إدارة مطار بغداد الدولي، أعلنت اليوم وبالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الاجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية.

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