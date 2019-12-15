2019/12/15 | 13:01 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



مجهولون يحرقون منزل عمة الفتى الذي قتل بأحداث ساحة الوثب

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بالصور..



مجهولون يحرقون منزل عمة الفتى الذي قتل بأحداث ساحة الوثبة

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