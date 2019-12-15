نائبة كردية تركية: حزب أردوغان ينهار ومصيره سلة القمامة

2019/12/15 | 13:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نقلت صحيفة "الزمان" التركية، اليوم الاحد، عن النائبة الكردية، ليلى جوفان، هاجمت حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس البلاد، رجب طيب اردوغان.

وأكدت جوفان خلال ندوة نظمتها جمعية حقوقيون من أجل الحرية في تركيا، ان البلاد لن تتمكن من حل أي من أزماتها دون حل الأزمة الكردية.

وأضافت متنبئة بانهيار الحزب الحاكم: "حزب العدالة والتنمية ينهار مثل تساقط الأوراق في فصل الخريف.



لم يعد أمامه فرصة أخرى.



سيكون مصيره سلة القمامة كغيره ممن سبقوه من الأحزاب الأخرى التي لم تقدم حلولًا".

وكان استطلاع رأي، لمؤسسة أوراسيا، توقع أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر بعدما كشفت النتائج أن آمال الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضعيفة، مشيرًة إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022.

وأشار متحدث باسم مؤسسة الأبحاث إلى أن مصير العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطي، الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.

كما هاجمت جوفان، وزير الداخلية بسبب الحملة الأمنية التي تستهدف رؤساء البلديات الكردية المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، وقالت: "وزير الداخلية سليمان صويلو يفعل الشيء نفسه الذي فعله السابقون له.



حزب العدالة والتنمية أيضًا سيكون مصيره سلة القمامة كمن سبقوه من الأحزاب".

وقالت ليلى جوفان: "نحن هنا سنتحدث عما عشناه في منطقتنا وما سنعيشه.



وسنتذكر أصدقائنا الذين حرقوا في تفجيرات مدينة جزرة في 14 كانون الأول 2015.



هذا اليوم سيظل حيًا في ذاكرتنا كيوم أسود بالنسبة لتركيا وبالنسبة للإنسانية.



فقد عشنا يومًا مأسويًا.



لقد أرادوا منهم أن يستسلموا من خلال حرقهم.



ولكنهم لم يستسلموا".

وقتل عشرات المدنيين في هجوم شنه الجيش التركي على مدينة جزرة قبل 4 سنوات، بغرض ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وتطرقت جوفان كذلك إلى زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ عام 1999 عبد الله أوجلان، وقالت إنه "يتعرض لعزلة مأسوية غير مسبوقة في العالم كله".

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