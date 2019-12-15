بركان نيوزلندا غواصون يبحثون عن ضحايا في مياه ملوثة

2019/12/15 | 13:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة نيوزيلندا إن غواصين فتشوا في مياه ملوثة بالقرب من جزيرة وايت آيلاند البركانية، في محاولة لانتشال جثتين متبقيتين بعد ثوران بركان الأسبوع الماضي.وتلوثت المياه حول الجزيرة بفعل ثوران قوي للصخور والحمم البركانية والمواد الكيميائية على الجزيرة مما تسبب في الحد من الرؤية.وبلغ عدد القتلى 14 شخصا لكنه قد يزيد، نظرا لأن

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