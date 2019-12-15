صور شهداء التظاهرات تعانق “شجرة الميلاد” في ساحة التحرير

2019/12/15 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد: يس عراق بادر ناشطون في ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، بنصب شجرة ميلاد كبيرة زُيِّنَت بصور لضحايا التظاهرات الذين سقطوا خلال الشهرين الماضيين، مع إقامة صلوات تستمر حتى حلول رأس السنة.وأعلن بطريرك بابل للكلدان الكاثوليك، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، مطلع الشهر الحالي، إلغاء مظاهر الاحتفال بأعياد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية في العراق، “احتراماً لأرواح الشهداء، […]

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