مدافع الجوية : سنواجه مولودية الجزائر بخيار الفوز رغم صعوبة المهمة

2019/12/15 | 13:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد مدافع نادي الجوية والمنتخب الوطني ميثم جبار، إن الجوية سيواجه مولودية الجزائر بخيار الفوز رغم صعوبة المهمة.

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