إعفاء مدير عام من منصبه بضغط من شقيق قتيبة الجبوري

2019/12/15 | 13:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة ، الأحد بأن أحد موظفي دائرة صحة صلاح الدين بعد تنصيب نفسه معاوناً للمدير العام، أصدر أمرَ اعفاءٍ بحق مدير قسم الأمور الفنية في الدائرة بشار قحطان يونس.[…]

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