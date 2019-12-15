اشترى أغلى سيارة في العالم ثم اكتشف الخديعة

2019/12/15 | 13:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت السيارة الأغلى في العالم، فيراري “250 جي تي أو”، العناوين مجددا، بعد اكتشاف خطأ غريب أدخل المسؤولين في قضية قانونية “شائكة”.ورفع الملياردير البريطاني غريغور فسكن قضية على بائع السيارة الأميركي بيرنارد كارل، حيث زعم أن الأخير باعه السيارة في 2017 من دون ناقل الحركة الأصلي.وبيعت سيارة “فيراري جي تي أو 250” الرياضية طراز

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