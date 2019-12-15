اسماء المشمولين بالوجبة “السابعة “الثامنة “التاسعة” لمنحة الطوارئ

2019/12/15 | 13:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت وزارة العمل اسماء منحة العاطلين عن العمل للوجبة السابعة والثامنة والتاسعة لمنحة الطوارئ بواقع 900 الف مستفيد .وانتاب المواطنين العراقيين حالة من السعادة البالغة عند سماعهم لخبر زيادة عدد المشمولين ضمن أسماء منحة الطوارئ وجبة العاطلين في العراق في هذا العام.فقد تم رفع العدد من 300 ألف مستفيد إلى 900 […]

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