إحصائية تضرب الرعب في ريال مدريد قبل موقعة ’’المستايا’’

2019/12/15 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

ينتظر نادي ريال مدريد الاسباني رحلةً محفوفةً بالمخاطر، بمواجهة فريق فالنسيا على ملعبه "...





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