2019/12/15 | 13:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البروفيسور توماس زويفرلاين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الألماني، إن التهاب الأمعاء يتطلب تغذية خاصة، حيث ينبغي الابتعاد عن مجموعة من الأطعمة.وبحسب زويفرلاين فإنه من الضروري لمن يعاني التهابا في الأمعاء التخلي عن الأطعمة الغنية بالدهون، والأغذية المسببة للانتفاخ كالبقوليات والكرنب، والأغذية المسببة للإمساك مثل الشوكولاتة والموز والدقيق الأبيض، في حين ينبغي تناول الأغذية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمن يعاني التهاب الأمعاء تجنّبوا هذه الأغذية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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