جريمة قتل مروعة في النجف .. رجل يطعن زوجته بالسكين

2019/12/15 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل رجل وزوجته طعناً بالسكين في محافظة النجف.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “رجلاً اقدم على قتل زوجته طعناً بالسكين في ناحية العباسية في بغداد”.واضاف، أن “السبب لا يزال مجهولاً حتى الان، الا ان التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الجناة”.

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