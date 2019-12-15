بالصور.. متظاهرو الديوانية يفتتحون بازارًا لعرض المنتجات الوطنية

2019/12/15 | 13:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق عدد من ابناء محافظة الديوانية، الاحد، حملة لعرض المنتجات العراقية في ساحة التظاهر بالمحافظة للتشجيع على دعم هذه المنتجات.ورفع المتظاهرون شعارا، باسم (أنا أدعم المنتج)، وشارك العديد من ابناء وبنات المحافظة في البازار.

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