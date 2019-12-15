2019/12/15 | 13:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو برلمان اقليم كوردستان سوران عمر، اليوم الأحد، عن قيام شخص لبناني بجلب مواد تجميل "منتهية الصلاحية" من مدينة بيروت الى أربيل وتغيير تاريخ صلاحيتها ومن ثم بيعها للمواطنين.

وقال عمر في منشور له على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان "شخصا لبنانيا قام بجلب مواد تجميل منتهية الصلاحية (اكسباير) من بيروت الى مدينة أربيل بحجة اتلافها إلا أنه قام بتغيير تاريخ صلاحيتها وبيعها للمواطنين".

واضاف ان مؤسسة السيطرة كشفت الاحتيال الذي وصفه بـ"الخطير" وقامت بمصادرة جميع البضائع، معرباً عن اسفه "لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشخص اللبناني مع استمراره في عمله"، مؤكداً في الوقت نفسه وجود "محاولات لرفع المصادرة عن المواد المنتهية الصلاحية".

ووصف سوران ما قام به الشخص اللبناني بـ"هدم للمجتمع" إلا أنه في الوقت نفسه "ينقص من شأن كوردستان وأربيل" عندما يقوم شخص تحت هذا العنوان بجلب مواد منتهية الصلاحية (اكسباير) لاتلافها في أربيل ويحصل العكس.

وتابع ان "نساء كوردستان أصبحن ضحية العديد من مواد التجميل، وتكون المحصلة الاصابة بأمراض جلدية مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني كوردي يكشف عن منتجات لبنانية "منتهية الصلاحية" في الأسواق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني كوردي يكشف عن منتجات لبنانية "منتهية الصلاحية" في الأسواق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).