2019/12/15 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الخلاف الدائم بين محبي أجهزة “أيفون” ومفضلي هواتف “أندرويد”، يبرر عشاق “أبل” ولعهم الدائم بهواتفهم بقوة خصائص الأمن لديها وصعوبة اختراقها مقارنة بنظيراتها، لكن يبدو أن هذا لم يعد صحيحا.فقد كشف تقرير إخباري أن خبراء في أمن المعلومات عثروا على ثغرة تساعد قراصنة الإنترنت في التحكم بهاتفك من نوع “أيفون”، وإغلاقه عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احترس من المتسللين بإمكانهم إغلاق هاتفك من دون لمسه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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