وسائل إعلام تتحدث عن نشوب مواجهات بين محتجين واشخاص بملابس سوداء

2019/12/15 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل اعلام لبنانية، يوم الاحد، بتجدد التوتر في العاصمة بيروت بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد أن اعتدى أشخاص يرتدون ملابس سوداء على المتظاهرين.وقالت ان الحادثة تسببت بنشوب مواجهات […]

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