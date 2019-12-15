تصدير 100 الف طن سلع ايرانية للعراق خلال 9 أشهر

2019/12/15 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مدير عام منظمة المعايير بمحافظة إيلام غربي ايران مهناز همتي، الاحد، تصدير أكثر من 100 الف طن من السلع ذات مواصفات قياسية للعراق عبر منفذ مهران الحدودي منذ 21 آذار 2019.

وقالت همتي في تصريح أوردته وكالة "فارس" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "غالبية السلع شملت المواد الانشائية منها خام الحديد واحجار البناء والمواد الكيميائية والبلاط والحديد المسلح بجانب الادوات الكهربائية وقطع غيار السيارات".

وأشارت همتي الى "اجراء ألف اختبار للسلع التصديرية لتفحص مدى خضوعها للمعايير خلال الفترة المذكورة".





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