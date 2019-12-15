علاوي في رسالةٍ للرئيس صالح: الحكومة المقبلة يجب أن تكون مصغرة ومؤقتة ولا يتجاوز سقفها عام واحد

2019/12/15 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، رسالةً الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد علاوي في رسالته الى صالح، أن الحكومة المقبلة ينبغي ان تكون حكومةً مصغرة ومؤقتة ولا يتجاوز سقفها عام واحد، ولا ترشح للانتخابات، وتهيء لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد.

ودعا علاوي في رسالته الى الإسراع في إيجاد حل للازمة الحالية، إذ قدّم أربع مقترحات من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع الى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين الى القضاء في محاكمات علنية.

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