اندلاع حريق بمنزل عمة الشاب المغدور في الوثبة والداخلية تعلق

2019/12/15 | 13:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، عن السيطرة على حريق اندلع بمنزل عمة الفتى الذي قتل في منطقة الوثبة وسط بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد

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