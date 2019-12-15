القضاء يعلن موقفه في اشراكه بمفوضية الانتخابات

2019/12/15 | 14:02 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- ناقش مجلس القضاء الاعلى، دور مجلس ‏القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات.وبين المجلس في بيان له تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “في ‏الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات ‏وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وابداء الرأي بعدم مشاركة ...

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