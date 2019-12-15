استهداف منزل مشرف تربوي بعبوة ناسفة في ذي قار

2019/12/15 | 14:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتفاصيل انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت احد المنازل السكنية في المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "العبوة التي انفجرت صباح اليوم بمدينة الناصرية مركز المحافظة امام منزل موظف بوزارة التربية بعنوان مشرف تربوي".

وبين أن " التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلافات سابقة مع أشخاص آخرين وبانتظار الأوامر القضائية لاعتقالهم والتحقيق معهم بالحادث".

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