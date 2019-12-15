هيئة النزاهة: أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق السابق في جامعة الموصل

2019/12/15 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور أمر قبض بحق عميد كلية الحقوق السابق في جامعة الموصل.

وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة، إلى إصدار الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أمر قبض بحقِّ المتهم وفقاً لأحكام قانون العقوبات، لقيامه بمخالفة التعليمات وتسريب أسئلة امتحانات الدراسات العليا.

وكانت الهيئة، أنها قد أعلنت في الخامس من الشهر الحالي عن صدور أمر استقدام بحق المتهم لقيامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وارتكابه أخطاءً إدارية أثناء أداء مهامه.

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