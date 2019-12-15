رئيس الوزراء الجديد سيعلن خلال 72 ساعه

2019/12/15 | 14:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ——————————— هذا مايمكن قوله فخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام سيعلن المرشح لرئاسة الوزراء الجديد اذ سيشير به رئيس الجمهوريه على البرلمان لكي يرشحه تنفيذاً لأحكام الدستور الذي أناط […]

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