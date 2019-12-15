سهيل قبلان - اسرائيل انتصرت عسكريا وانهزمت اخلاقيا في حرب حزيران العدوانية

2019/12/15 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان في 5-6-1967 شنت اسرائيل بدعم الويلات المتحدة الامريكية الحرب الدموية العدوانية على مصر وسوريا وفلسطين وحققت الانتصار العسكري المدوي ولكنها هزمت اخلاقيا ولا تزال وتتجسد تلك الهزيمة دون وازع من ضمير او رادع انساني اخلاقي في اقتراف الجرائم اليومية من قتل واهدم واستيطان وفرض حصار واعتقالات ومداهمات والام واحزان وشقاء وتعاسة ونهب ولقد تمكنت بدعم من الصهيونية والامبريالية والرجعية العربية من تسميم الاكث......

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