نوميديا جرّوفي - قراءة في ديوان (سيلفي مع الوطن) للأديب العراقي الأب يوسف جزراوي

2019/12/15 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوميديا_جرّوفي نصوص أدبية بلغة الشعر والنثر والقصة الشعرية والومضة.للأديب العراقي الأب يوسف جزراويعن دار ميزوبوتاميا للطباعة والنشر والتوزيعالأديب البغدادي الكاهن يوسف الجزراوي في ديوانه الجديد ( سيلفي مع الوطن)نورسٌ هَجرَ شواطئ العراق ليعود بين الفينة والأخرى ليبعث فيها حياةً بواسطة إصداراته الأدبية ذات النكهة البغدادية، وكأنه يمسح برزاد (نصوصه- صلواته) القنوط عنه وجه بلده..فالوطن كان حاضرا ......

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