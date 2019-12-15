عبدالخالق حسين - حادثة ساحة الوثبة جريمة بعثية داعشية بإمتياز!

2019/12/15 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين أثار مقتل الفتى هيثم علي إسماعيل في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد موجة من الاستنكار والاحتجاج في جميع أنحاء العالم، وخاصة على الطريقة البشعة التي تمت فيها الجريمة.وأدعى القتلة ومن يدافع عنهم من كتاب الجوكر، أن المغدور كان قناصاً قتل7 من المتظاهرين!! ولكن مع الوقت ظهرت الحقائق في أغلب تقارير وكالات الأنباء تبرئ المغدور.وعلى سبيل المثال، وتوخياً للإيجاز، ننقل فقرة مما نشر عن هذا الحادث البشع في صح......

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