2019/12/15 | 14:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائزون بقرعة الثلاثين الف فرصة عمل يتظاهرون امام شركة نفط البصرة احتجاجاً على تأخر تعيينهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 14:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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