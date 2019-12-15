محافظ نينوى يكشف عن كلفة إعادة إعمار مطار الموصل

2019/12/15 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

كشف محافظ نينوى، نجم الجبوري، الأحد (15 كانون الأول 2019) عن كلفة إعادة إعمار مطار الموصل.

وقال ...





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