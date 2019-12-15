2019/12/15 | 14:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توافد الالاف من الطلاب في بغداد والمحافظات الى ساحات التظاهر ،اليوم الاحد، قبيل ايام من تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح رئيساً جديداً للحكومة.طلاب بغداد وفي بغداد من المقرر ان يخرج طلاب مدارس زيونة والبلديات ومناطق الرصافة الاخرى، يوم غداً امام مول النخيل، كما سيكون هناك اعتصام في المدارس، الهدف منه هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافد طلاب الجامعات و المدارس الى ساحات التظاهر بالآلاف : الاحد الأخير قبل يوم التكليف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافد طلاب الجامعات و المدارس الى ساحات التظاهر بالآلاف : الاحد الأخير قبل يوم التكليف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).