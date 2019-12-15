2019/12/15 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الاحد، عن اعادة 38 عائلة نازحة من أهالي قضاء القائم في محافظة الانبار إلى مناطق سكناهم.وذكرت الوزارة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن”لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون الفرقة الثامنة، اعاد (٣٨)عائلة نازحة بعد تدقيق بياناتهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة ومرافقتهم وتوفير الحماية الكاملة وإيصالهم إلى مناطق سكناهم في قضاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع:اعادة 38 عائلة نازحة من أهالي القائم إلى مناطق سكناهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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