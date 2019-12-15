رئاسة البرلمان تجتمع مع الكتل الكوردستانية لبحث قانون الاصلاح

2019/12/15 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بعقد رئاسة برلمان كوردستان اجتماع مع الكتل الكوردستانية لبحث مشروع قانون الاصلاح.

وعقدت رئاسة برلمان كوردستان اجتماعاً مع رؤساء كتل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغییر وعدد من الكتل الاخرى، لبحث مشروع قانون الاصلاح.

وارسل مجلس وزراء اقلیم كوردستان الاسبوع الماضي مشروع قانون الاصلاح الى برلمان كوردستان متضمناً آراء الكتل الكوردستانیة بشأن المشروع القانوني.

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