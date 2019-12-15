علاوي يوجه رسالة لصالح بشأن رئيس الحكومة المقبل.. هذه تفاصيلها

2019/12/15 | 14:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعث زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي رسالةً الى رئيس الجمهورية برهم صالح اكد خلالها ان الحكومة المقبلة ينبغي ان تكون حكومةً مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا […]

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