ايمن حسين: فريقنا قادر على تجاوز مولودية الجزائر

2019/12/15 | 15:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مهاجم فريق القوة الجوية، ايمن حسين، اليوم الاحد، ان الفريق قادر على تجاوز مولودية الجزائر في الدور ١٦ من دوري ابطال العرب.

وقال حسين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ان "معسكر تونس كان ناجحاً وتوقف الدوري هو من جعلنا نعسكر ونخوض المباريات الودية قبل التواجد في الجزائر".

واضاف "قادرون على تجاوز المولودية على أرضه، ولدينا الثقة بتحقيق ذلك، وطموحنا هو العودة ببطاقة التأهل للدور المقبل".

ويلعب الجوية يوم غد الاثنين ضد مولودية الجزائر في الدور ال ١٦ من البطولة.

وسبق وان تعادلا الفريق دون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب فرانسو حريري في اربيل .

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