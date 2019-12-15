بيبسي تستعد لطرح مشروب غازي ممزوج بالقهوة

2019/12/15 | 15:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تستعد شركة المياه الغازية العالمية "بيبسي" لطرح مشروب جديد لها ممزوج بالقهوة في نيسان المقبل.

وتخطط الشركة الأمريكية لطرح "بيبسي كافيه"، والذي يحتوي على ضعف كمية الكافيين المتوافرة في مشروب الكولا التقليدي.

وتسعى الشركة من خلال مشروبها الجديد لتعزيز مبيعات مشروبات الصودا الراكدة لديها، وذلك في الوقت الذي يبحث فيه جمهور المستهلكين عن مشروبات تزيد من طاقتهم ونشاطهم في منتصف اليوم.

وهذه بالكاد هي المرة الأولى، التي يتم فيها دمج مشروب الكولا الغازي مع جرعة إضافية من الكافيين.

كما أن كلا من "بيبسي" و"كوكاكولا" أعلنتا في 2018 سعيهما لإنتاج مشروبات تحتوي على نبات الماريجوانا.

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