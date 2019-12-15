بعد زواج دام 22 عاماً... انفصال الممثل البريطاني كولين فيرث عن زوجته

2019/12/15 | 15:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث انفصاله عن زوجته منتجة الأفلام الإيطالية ليفيا جوجيولي بعد زواج دام 22 عاماً.

إذ قال الفنانان في بيان مشترك: "انفصل كولين وليفيا فيرث.



سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما.



وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى".

فيرث، البريطاني الأصل الذي حصل مؤخراً على الجنسية الإيطالية من زوجته بعد أزمة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، يعد واحداً من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا.

تزوج فيرث من معدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997، وشاركته حياته الفنية المليئة بالجوائز والأعمال الفنية الكبيرة.

إذ نال جائزة أوسكار وجائزة غولدن غلوب عام 2011 عن دوره في فيلم The King’s Speech، حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.

كما لعب فيرث (59 عاماً) دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل Love Actually وBridget Jones’s Diary، ومسلسل Pride and Prejudice.

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