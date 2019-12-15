برلماني بإقليم كردستان يكشف عن عملية فساد تورط فيها شخص لبناني

2019/12/15 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو برلمان إقليم كردستان سوران عمر، عن عملية فساد كبيرة، تتعلق بجلب مواد تجميل منتهية الصلاحية الى إقليم كردستان.

وأوضح عمر في منشور على صفحته في فيسبوك، ان مؤسسة السيطرة في الإقليم، كشفت ما وصفه بالاحتيال الكبير، الذي قام به شخص لبناني، بجلبه كميات من مستحضرات ومواد التجميل من بيروت، بذريعة اتلافها في مدينة أربيل، وقيامه بعد ذلك بتغيير تاريخ الصلاحية المثبت عليها، وبيعها في أسواق كردستان على انها صالحة، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المتورط بالعملية، واستمراره في عمله، على الرغم من مصادرة الجهات المعنية للمواد المخالفة.

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