العداء الفارسي للعرب والعراقيين بالخصوص

2019/12/15 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي ان العداء الفارسي للعراق يمتد عبر العصور الى الاف السنين.ولقد نتج عن ذلك حروب واعتداءات فارسية كارثية ومدمرة بين فترة وأخرى.وبالنسبة للاعتداءات التي...أكمل القراءة ←

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