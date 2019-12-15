اكثر من ٤٠٠ شهيد و٢٠ الف جريح، ثمن باهض للسوداني

2019/12/15 | 15:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي سليم عمر علي هل يعقل ان ثورة تشرين دفعت نحو 473 شهيداً و 22 الف جريح منذ انطلاق التظاهرات في مساء يوم الثلاثاء ١ / ١٠ / ٢٠١٩، فقط...أكمل القراءة ←

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