2019/12/15 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة العمليات المشتركة، الأنباء المتداولة بشأن عودة عصابات داعش الإرهابية، إلى وادي حوران في الأنبار.

وأكد المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، ان القوات الأمنية تنتشر في وادي حوران، ومناطق جبال حمرين، وتنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، بناءً على معلومات استخبارية، وتمكنت من قتل وأسر عدد من عناصر التنظيم الإرهابي، مضيفا ان الانباء عن تهديد داعش لتلك المناطق لا صحة لها، وهي مجرد دعايات تُرسل من قبل التنظيمات الإرهابية، بهدف إعادة نشاطهم.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنفي الانباء المتداولة بشأن عودة داعش الإرهابي الى وادي حوران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنفي الانباء المتداولة بشأن عودة داعش الإرهابي الى وادي حوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).