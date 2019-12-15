2019/12/15 | 15:12 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي في الحكمة: لن نصوت لأي شخصية غير مستقلة حزبياً لتولي رئاسة الوزراء كالسوداني أو العيداني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الحكمة: لن نصوت لأي شخصية غير مستقلة حزبياً لتولي رئاسة الوزراء كالسوداني أو العيداني) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الحكمة: لن نصوت لأي شخصية غير مستقلة حزبياً لتولي رئاسة الوزراء كالسوداني أو العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).